தேசிய செய்திகள்

ரூ.2000 தாள்கள் அச்சிடுவது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + No decision to discontinue printing of Rs 2,000 notes: Finance ministry

ரூ.2000 தாள்கள் அச்சிடுவது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம்