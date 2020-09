தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி பிரம்மோற்சவ விழா: முதல் நாளில் பெரிய சேஷ வாகனத்தில் எழுந்தருளிய மலையப்பசுவாமி + "||" + Malayappaswamy who got up in the big Sesha vehicle on the first day

