தேசிய செய்திகள்

நாளை தொடங்கும் ஐ.நா. பொதுசபை கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி ஆற்றும் உரைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் இந்திய தூதர் தகவல் + "||" + The UN, which begins tomorrow. Prime Minister Modi's speeches at the General Assembly

நாளை தொடங்கும் ஐ.நா. பொதுசபை கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி ஆற்றும் உரைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் இந்திய தூதர் தகவல்