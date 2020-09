உலக செய்திகள்

அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு பெண் நீதிபதி காலமானார் ஜனாதிபதி டிரம்ப் இரங்கல் + "||" + Female judge of the US Supreme Court has passed away

அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு பெண் நீதிபதி காலமானார் ஜனாதிபதி டிரம்ப் இரங்கல்