தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடும் டாக்டர்களை தாக்கினால் 5 ஆண்டு சிறை மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேறியது + "||" + 5 years imprisonment for assaulting doctors The bill passed at the state level

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடும் டாக்டர்களை தாக்கினால் 5 ஆண்டு சிறை மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேறியது