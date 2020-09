தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் 9 நெடுஞ்சாலை திட்ட பணிகளுக்கு நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi To Lay Foundation Stone Of 9 Highway Projects On Sept 21 In Poll Bound Bihar

பீகாரில் 9 நெடுஞ்சாலை திட்ட பணிகளுக்கு நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் மோடி