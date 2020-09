மாநில செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு: இளைஞர் காங்கிரசார் டெல்லி நோக்கி டிராக்டரில் பேரணி + "||" + Punjab: Workers of Punjab Youth Congress & farmers arrive at Delhi-Chandigarh national highway in Zirakpur to take part in tractor rally from Zirakpur to Delhi, against #AgricultureBills.

