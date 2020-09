தேசிய செய்திகள்

வேளாண் மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவையில் திமுக கடும் எதிர்ப்பு + "||" + Farmers who contribute at least 20% to the total GDP of the country, will be made slaves by these Bill. It will kill the farmers and make them a commodity: DMK MP TKS Elangovan, in Rajya Sabha, on agriculture Bills

