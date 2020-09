தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மேலவையில் வேளாண் மசோதாக்கள் குரல் வாக்கெடுப்பு வழியே நிறைவேற்றம் + "||" + Passage of agricultural bills by voice vote in the upper house of parliament

நாடாளுமன்ற மேலவையில் வேளாண் மசோதாக்கள் குரல் வாக்கெடுப்பு வழியே நிறைவேற்றம்