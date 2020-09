தேசிய செய்திகள்

பி.எம்.கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து மத்திய சுகாதாரத்துறை ரூ.893.93 கோடி பெற்றுள்ளது - ஹர்ஷ் வர்தன் தகவல் + "||" + My ministry got Rs 893.93 crores from PM-CARES Fund for 50,000 made in India ventilators Union Health Minister Harsh Vardhan

