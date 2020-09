கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்: பரபரப்பான டெல்லி - பஞ்சாப் ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது + "||" + The first IPL2020 match for both the sides ends in a tie.

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்: பரபரப்பான டெல்லி - பஞ்சாப் ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது