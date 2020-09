தேசிய செய்திகள்

வேளாண் வரலாற்றில் இது ஒரு திருப்புமுனை தருணம்: இடைத்தரகர்கள் பிடியில் இருந்து விவசாயிகள் விடுபடுவார்கள் மசோதாக்கள் நிறைவேறியது பற்றி பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + This is a turning point in the history of agriculture

வேளாண் வரலாற்றில் இது ஒரு திருப்புமுனை தருணம்: இடைத்தரகர்கள் பிடியில் இருந்து விவசாயிகள் விடுபடுவார்கள் மசோதாக்கள் நிறைவேறியது பற்றி பிரதமர் மோடி பெருமிதம்