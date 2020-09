தேசிய செய்திகள்

ஆயுதங்கள், வெடிபொருட்களை பதுக்குவதற்காக அல்கொய்தா பயங்கரவாதி வீட்டில் பாதாள அறை என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் + "||" + The basement of the Al Qaeda terrorist house

ஆயுதங்கள், வெடிபொருட்களை பதுக்குவதற்காக அல்கொய்தா பயங்கரவாதி வீட்டில் பாதாள அறை என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள்