மாநில செய்திகள்

மொத்த பாதிப்பு 54 லட்சத்தை கடந்தது இந்தியாவில் தினசரி பரிசோதனை எண்ணிக்கை 12 லட்சமாக உயர்வுகொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரம் + "||" + The total impact has crossed 54 lakhs with the number of daily inspections in India rising to 12 lakhs

மொத்த பாதிப்பு 54 லட்சத்தை கடந்தது இந்தியாவில் தினசரி பரிசோதனை எண்ணிக்கை 12 லட்சமாக உயர்வுகொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரம்