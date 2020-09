மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் 25-ந் தேதி சாலை மறியல் போராட்டம்விவசாயிகள் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + Road blockade protest on the 25th across Tamil Nadu Notice of Farmers Association

