மாநில செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் விலை ரூ.1,150 ஆக இருக்கும்போது விவசாயிகள் ரூ.850-க்கு வியாபாரிகளிடம் விற்பது ஏன்?தமிழக அரசு விளக்கவேண்டும் என்று ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தல் + "||" + P. Chidambaram insists that the Tamil Nadu government should explain

நெல் கொள்முதல் விலை ரூ.1,150 ஆக இருக்கும்போது விவசாயிகள் ரூ.850-க்கு வியாபாரிகளிடம் விற்பது ஏன்?தமிழக அரசு விளக்கவேண்டும் என்று ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தல்