மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசுக்கு மின் ஆளுமை விருது எடப்பாடி பழனிசாமியிடம், எஸ்.பி.வேலுமணி வாழ்த்து பெற்றார் + "||" + E-Governance Award for the Government of Tamil Nadu

தமிழக அரசுக்கு மின் ஆளுமை விருது எடப்பாடி பழனிசாமியிடம், எஸ்.பி.வேலுமணி வாழ்த்து பெற்றார்