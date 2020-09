தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது- 8 பேர் பலி, இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கியிருக்கலாம் என அச்சம் + "||" + Maharashtra: 3-storied building collapses in Patel Compound area in Bhiwandi; five dead, many feared trapped

மராட்டியத்தில் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது- 8 பேர் பலி, இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கியிருக்கலாம் என அச்சம்