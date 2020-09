மாநில செய்திகள்

தட்டார்மடம் கொலை வழக்கு- உறவினர்கள் போராட்டம் - காவல்துணை கண்காணிப்பாளர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி + "||" + Thattarmadam murder case Relatives struggle Negotiations with the Superintendent of Police failed

தட்டார்மடம் கொலை வழக்கு- உறவினர்கள் போராட்டம் - காவல்துணை கண்காணிப்பாளர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி