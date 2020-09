மாநில செய்திகள்

தட்டார்மடம் கொலை வழக்கு: பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு; உடலை வாங்க உறவினர்கள் சம்மதம் + "||" + Thattarmadam murder case: agreement in negotiations; Relatives consent to receive the body

தட்டார்மடம் கொலை வழக்கு: பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு; உடலை வாங்க உறவினர்கள் சம்மதம்