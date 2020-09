கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். போட்டி: ஐதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூரு அணி வெற்றி + "||" + RoyalChallengersBangalore beat SunrisersHyderabad by 10 runs to win their first game of IPL-2020 at Dubai International Cricket Stadium in UAE

