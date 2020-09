தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு இந்திய தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகம் அறிவித்த சட்டப் படிப்புக்கான நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + The Supreme Court has canceled the entrance examination for law studies

