தேசிய செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்கள் பற்றி விவசாயிகளிடம் எதிர்க்கட்சிகள் பொய் சொல்லி வருகின்றன - பிரதமர் மோடி தாக்கு + "||" + Opposition parties have been lying to farmers about agricultural bills modi

வேளாண் மசோதாக்கள் பற்றி விவசாயிகளிடம் எதிர்க்கட்சிகள் பொய் சொல்லி வருகின்றன - பிரதமர் மோடி தாக்கு