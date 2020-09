உலக செய்திகள்

பதவி விலக வலியுறுத்தல் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்த எதிர்க்கட்சிகள்நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டங்களை நடத்த முடிவு