மாநில செய்திகள்

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. மீதான தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம்: கொலை செய்யப்பட்ட செல்வத்தின் குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் நிவாரண நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Anita Radhakrishnan MLA Strong condemnation of the attack on

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் எம்.எல்.ஏ. மீதான தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம்: கொலை செய்யப்பட்ட செல்வத்தின் குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் நிவாரண நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்