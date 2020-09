தேசிய செய்திகள்

லடாக்கில் அமைதியை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக இந்திய, சீன ராணுவ அதிகாரிகள் 6-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தைமுதல் முறையாக வெளியுறவு அதிகாரியும் பங்கேற்பு + "||" + Sino-India Commander level talks enter new phase as China refuses to retreat from Pangong Lake

லடாக்கில் அமைதியை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக இந்திய, சீன ராணுவ அதிகாரிகள் 6-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தைமுதல் முறையாக வெளியுறவு அதிகாரியும் பங்கேற்பு