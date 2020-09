தேசிய செய்திகள்

இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்சேவுடன் வரும் 26 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி ஆலோசனை + "||" + PM Modi to hold virtual summit with Sri Lanka’s Mahinda Rajapaksa on September 26

இலங்கை பிரதமர் ராஜபக்சேவுடன் வரும் 26 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி ஆலோசனை