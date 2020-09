தேசிய செய்திகள்

சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கையை கண்டித்து எம்.பி.க்கள் மேற்கொண்டிருந்த போராட்டம் வாபஸ் + "||" + That is how we have ended this dharna: Syed Nasir Hussain, Congress Rajya Sabha MP

