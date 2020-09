தேசிய செய்திகள்

நவம்பர் 1-ம் தேதி முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகளை தொடங்கலாம் என பரிந்துரை + "||" + First Year of Under-Graduate and Post-Graduate Students of Universities for the Session 2020-21: Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank

நவம்பர் 1-ம் தேதி முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகளை தொடங்கலாம் என பரிந்துரை