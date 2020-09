பாலியல் துன்புறுத்தல் எனக்கே நடந்திருக்கிறது - நடிகை கஸ்தூரியின் பரபரப்பு டுவீட்

சென்னை

சமீபத்தில், பாலிவுட் இயக்குநர் அனுராக் காஷ்யப்பிற்கு எதிராக நடிகை பாயல் கோஷ் பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தார். பாயல் கோஷின் பாலியல் புகாரை அனுராக் காஷ்யப் மறுத்துள்ளார். ஆனால் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு நடிகைகளும் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சமூகவலைதளங்களில் ஆக்டிவ்வாக இருக்கும் நடிகை கஸ்தூரி பாயல் கோஷின் டுவீட்டை ரீ டுவீட் செய்து கருத்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:-

நடிகை பாயல் கோஷ் அனுராக் காஷ்யப் மீது பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சட்டத்தின் படி உறுதியான ஆதாரம் இல்லாமல் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்க இயலாது. ஆனால் இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் அல்லது அனைவரின் பெயர்களையும் அழிக்கக்கூடும். எதுவும் நல்லதல்ல." என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த பதிவிற்கு கமெண்ட் செய்த நெட்டிசன் ஒருவர் கஸ்தூரியிடம் "இது உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருக்கு நடந்திருந்தால், இப்படித்தான் சட்டம் பேசுவீர்களா?" என கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு மிகவும் வெளிப்படையாக பதிலளித்திருக்கும் கஸ்தூரி, “நெருக்கமானவர் என்ன. எனக்கே அது நடந்திருக்கிறது. மூடிய கதவுகளுக்கு பின்னால். அது அப்படியே தான் உள்ளது.” என்று கூறியுள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட மொழிப்படங்களில் நடித்திருக்கும் நடிகை கஸ்தூரி, கடந்த ஆண்டு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார். அரசியல் மற்றும் அன்றாட நிகழ்வுகள் குறித்து வெளிப்படையாக கருத்து தெரிவித்து வரும் கஸ்தூரி தனக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் நடந்திருப்பதாக தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

What close to me, it has happened to me. It is how it is. #behindcloseddoorshttps://t.co/KwWUyiaIXG