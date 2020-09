மாநில செய்திகள்

வேளாண் சட்டத்தால் இதுவரை கிடைத்த வருமானத்தையும் விவசாயிகள் இழக்க நேரிடும்; மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + Farmers will also lose the income they have so far earned by the agricultural law; MK Stalin

