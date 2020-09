தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் சீக்கிய இளம்பெண்கள் கடத்தி மதமாற்றம்; அகாலி தள தொண்டர்கள் போராட்டம் + "||" + Abduction and conversion of Sikh girls in Pakistan; Akali site volunteers struggle

பாகிஸ்தானில் சீக்கிய இளம்பெண்கள் கடத்தி மதமாற்றம்; அகாலி தள தொண்டர்கள் போராட்டம்