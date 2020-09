தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களவையில் ஒரே நாளில் 7 மசோதாக்கள் நிறைவேறின + "||" + At the state level, 7 bills were passed in a single day

மாநிலங்களவையில் ஒரே நாளில் 7 மசோதாக்கள் நிறைவேறின