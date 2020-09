உலக செய்திகள்

போட்ஸ்வானாவில் நச்சு கலந்த நீரை குடித்ததாலேயே 330 யானைகள் இறந்தன ஆராய்ச்சியில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + 330 elephants in Botswana may have died from toxic algae

