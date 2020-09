மாநில செய்திகள்

தமிழக பக்தர்கள் சார்பில் திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு 9 திருக்குடைகள் இந்து தர்மார்த்த சமிதி வழங்கியது + "||" + 9 Thirukudayas for Tirupati Ezhumalayan on behalf of Tamil Nadu devotees

தமிழக பக்தர்கள் சார்பில் திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு 9 திருக்குடைகள் இந்து தர்மார்த்த சமிதி வழங்கியது