மாநில செய்திகள்

அரசு சார்பில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் பிறந்தநாள் விழா திருச்செந்தூர் மணிமண்டபத்தில், சிலைக்கு அமைச்சர் மாலை அணிவிக்கிறார் + "||" + Birthday Celebration of B. Sivanthi Adithyanar The minister wears an evening gown to the statue

அரசு சார்பில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் பிறந்தநாள் விழா திருச்செந்தூர் மணிமண்டபத்தில், சிலைக்கு அமைச்சர் மாலை அணிவிக்கிறார்