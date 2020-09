மாநில செய்திகள்

மாணவர் சேர்க்கையை அடுத்த மாதம் 31-க்குள் முடிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு நவம்பர் முதல் வாரம் கல்லூரிகள் திறப்பு வாரத்தில் 6 நாட்கள் வகுப்புகள் நடைபெறும் + "||" + Colleges opening in the first week of November

மாணவர் சேர்க்கையை அடுத்த மாதம் 31-க்குள் முடிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு நவம்பர் முதல் வாரம் கல்லூரிகள் திறப்பு வாரத்தில் 6 நாட்கள் வகுப்புகள் நடைபெறும்