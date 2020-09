சினிமா செய்திகள்

விஜய் நடித்துள்ள மாஸ்டர் திரைப்படம் தியேட்டர்களில் மட்டுமே வெளியாகும் - இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் திட்டவட்டம் + "||" + Master movie starring Vijay will be released only in theaters - Director Lokesh Kanagaraj

