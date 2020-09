தேசிய செய்திகள்

நடிகை தீபிகா படுகோன், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்டோருக்கு போதைப்பொருள் தடுப்பு அமைப்பு சம்மன் + "||" + Narcotics Control Bureau issues summons to Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Shradhha Kapoor and Rakul Preet Singh in a drug case related to Sushant Singh Rajput death case

