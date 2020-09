தேசிய செய்திகள்

மத்திய ரெயில்வே இணை மந்திரி சுரேஷ் அங்காடி மறைவு: வாழ்நாள் முழுவதும், மக்களின் நலனுக்காகவே உழைத்தார் - ஜே.பி.நட்டா புகழாரம் + "||" + It is unfortunate that one of our senior leaders Angadi Ji passed away today BJP President JP Nadda

மத்திய ரெயில்வே இணை மந்திரி சுரேஷ் அங்காடி மறைவு: வாழ்நாள் முழுவதும், மக்களின் நலனுக்காகவே உழைத்தார் - ஜே.பி.நட்டா புகழாரம்