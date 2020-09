கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர்: 49 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றி + "||" + That's that from Match 5 as the Mumbai Indians win by 49 runs

