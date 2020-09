தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் நடந்து கொண்ட விதம் ஜனநாயகத்துக்கு வெட்கக்கேடானது மாயாவதி கருத்து + "||" + Mayawati says the way opposition MPs are behaving is a disgrace to democracy

நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் நடந்து கொண்ட விதம் ஜனநாயகத்துக்கு வெட்கக்கேடானது மாயாவதி கருத்து