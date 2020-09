மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த சிறப்பான நடவடிக்கை தமிழக அரசுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு “பிற மாநிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது” + "||" + Prime Minister Modi praises the Government of Tamil Nadu for taking special action to control the corona

