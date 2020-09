உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தானில் இன்று காலை அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் + "||" + Earthquakes this morning in Afghanistan and Pakistan

ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தானில் இன்று காலை அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்