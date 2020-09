உலக செய்திகள்

சாலையின் பள்ளத்தில் சறுக்கி சென்ற குழந்தையை மீட்ட சூப்பர்ஹீரோ; வைரலாகும் வீடியோ + "||" + Superhero rescuing a child who slipped in a ditch on the road; Video goes viral

சாலையின் பள்ளத்தில் சறுக்கி சென்ற குழந்தையை மீட்ட சூப்பர்ஹீரோ; வைரலாகும் வீடியோ