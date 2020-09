தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் உள்ள ஐ.ஐ.டி.களில் நடைபெறும் தற்கொலைகளை தடுக்கக்கோரிய மனு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி + "||" + Petition seeking prevention of suicides in IITs across the country has been dismissed by the Supreme Court

நாடு முழுவதும் உள்ள ஐ.ஐ.டி.களில் நடைபெறும் தற்கொலைகளை தடுக்கக்கோரிய மனு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி