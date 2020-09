தேசிய செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்கள் மூலம் விவசாயிகள் அதிக சுதந்திரம் மற்றும் நியாயமான விலையை பெறுவர் - மத்திய வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் + "||" + Farmers will get more freedom and fair prices through agricultural bills - Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar

வேளாண் மசோதாக்கள் மூலம் விவசாயிகள் அதிக சுதந்திரம் மற்றும் நியாயமான விலையை பெறுவர் - மத்திய வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர்