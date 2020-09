சினிமா செய்திகள்

எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் உயிர்காக்கும் மருத்துவ உபகரணங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் - கமல்ஹாசன் பேட்டி + "||" + Balasubramaniam is being treated with life-saving medical equipment Kamalhasan

எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் உயிர்காக்கும் மருத்துவ உபகரணங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் - கமல்ஹாசன் பேட்டி