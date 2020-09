தேசிய செய்திகள்

அசாம் மாநிலத்தில் இதுவரை 4,568 காவலர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் - அசாம் கூடுதல் டிஜிபி ஜி.பி. சிங் தகவல் + "||" + 4,568 personnel of Assam Police have tested positive for COVID-19 till date. Assam Additional DGP (Law & Order) GP Singh

