உலக செய்திகள்

சீன தடுப்பூசியில் பக்க விளைவுகள் இல்லை ரஷியா அறிவிப்பு + "||" + Trial of a Chinese COVID-19 vaccine in Russia 'No side effects'

சீன தடுப்பூசியில் பக்க விளைவுகள் இல்லை ரஷியா அறிவிப்பு